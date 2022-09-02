Подруги из Ставропольского края обокрали 7 амурских пенсионеров

Фото: ТИМОФЕЕВА Ксения

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело против 45-летней жительницы Ставропольского края. Женщина под видом медика похищала деньги у пенсионеров.

Известно о семи случаях преступления. Женщина обвиняется по ст. 158 УК РФ – кража денег с незаконным проникновением в жилище.

Следствие установило, что женщина с подругой проработали целую схему преступления.

- Путем случайного выбора они находили квартиру, где проживает пенсионер, затем женщина представлялась медицинским работником, внимательным отношением располагала к себе пенсионера. Используя в качестве предлога запись на вакцинацию от короновирусной инфекции, проникала в квартиру, оставляя за собой открытую дверь, - рассказали в прокуратуре Амурской области.

Разговаривая на отвлеченные темы, обвиняемая узнавала у пенсионера, где он хранит деньги. В это время соучастница стояла на лестничной клетке и подслушивала разговор.

Поучив необходимую информацию, женщина незаметно проникала в квартиру, в то время как подруга продолжала разговаривать с потерпевшим, и крала деньги.

Семи пенсионерам женщины причинили ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Уголовным кодексом РФ за каждое совершенное преступление установлено наказание до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении второй женщины находится в завершающей стадии расследования.