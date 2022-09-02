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Происшествия2 сентября 2022 5:06

В Зейском районе насмерть разбился мотоциклист

Мужчина не справился с управлением
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Очередная жесткая авария произошла в Зейском районе. В ДТП погиб мотоциклист. Он не справился с управлением и съехал с дороги.

По информации амурской полиции, это случилось вчера, 1 сентября, около 11 часов на пятом километре автодороги Овсянка – Тыгда. Мужчина 37 лет мужчина ехал на мотоцикле Kawasaki. По какой-то причине он не справился с управлением, съехал с дороги и упал с мотоцикла. От полученных травм амурчанин скончался на месте.

На кадрах с места трагедии можно увидеть перевернутый мотоцикл, валяющиеся на пустой дороге детали, вещи водителя. Тело мужчины лежит на асфальте.

В полиции уточнили, что по факту происшествия проводится проверка, специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В зейском отделении полиции водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.