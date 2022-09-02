В Пригородном капитально ремонтируют Дом культуры

Современнее становится учреждение культуры села Пригородное. Сейчас здесь ведутся работы по отделке фасада здания, а также делают новые пожарные лестницы на эвакуационных выходах, ремонтируют центральное крыльцо.

Внутри Дома культуры продолжаются работы по преображению зрительного зала: строители укладывают линолеум. Затем рабочие приступят к установке вентиляции.

- Дизайнер работает над оформлением фойе первого этажа, работы будут проводиться в течение месяца. Из оборудования уже получили кресла в зрительный зал, с дизайнером по швейному делу обговариваются варианты оформления одежды сцены, занавес, кулисы, - рассказала первый заместитель главы Белогорского округа Ирина Фоменко.

На оснащение учреждения из местного бюджета выделено более 1,5 млн рублей. В рамках нацпроекта «Культура» на ремонт учреждения потратят 24,9 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. На эти средства в здании покрасят стены, сделают новые полы и крышу, установят двери и окна, отреставрируют сцену. Это первый капитальный ремонт учреждения за 60 лет. До этого здесь был только косметический ремонт за счет местного бюджета.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в регионе модернизируют дома культуры. До конца года отремонтируют культурное учреждение не только в селе Пригородное Белогорского муниципального округа, но и поселке Дипкун Тындинского муниципального округа, а также две детские школы искусств в городе Райчихинск и поселке городского типа Прогресс.

Национальный проект «Культура» позволит завершить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа и продолжить модернизацию библиотек. В этом году модельными станут учреждения в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный, селах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района. На обновление восьми библиотек в этом году выделено 45 миллионов рублей, выделенных из средств областного и федерального бюджетов.

В прошлом году по нацпроекту «Культура» в области обновили восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.

Масштабные преобразования благодаря нацпроекту прошли в Амурском областном театре кукол. В ходе капитального ремонта здесь отремонтировали помещения и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

В ходе нацпроекта «Культура» в прошлом году прошел ремонт домов культуры в селах Константиновка, Жариково и Поляна. Кроме этого, в 2021 года по нацпроекту «Культура» три детские школы искусств были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой, а в Белогорске на базе «Центра культурного развития им. В.М. Приемыхова» в конце года заработал виртуальный концертный зал.

Нацпроект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В 2020 году на него потратили 58,9 миллионов рублей. В 2021 году объем финансирования был увеличен до 221,6 миллионов рублей.

В 2020 году нацпроект «Культура» позволил региону приобрети пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.