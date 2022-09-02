Около 4 млн рублей получат два амурских села на благоустройство

В 2023 году федеральное финансирование по госпрограмме в размере 3,8 млн. рублей направят на масштабное благоустройство сквера села Ивановка, расположенного возле отделения почты, и на реконструкцию системы ливневой канализации в селе Константиновка. Также на эти работы средства выделят областной и местные бюджеты, а также спонсоры.

Масштабное благоустройство зоны отдыха около площади Победы в селе Ивановка проведут в 2023 году.

По проекту благоустройства на территории зоны отдыха высадят саженцы рябины амурской, спиреи иволистной и белой, установят лавочки вдоль тропинок и вокруг деревьев и тротуарные светильники. Концепция и визуализация были разработаны специалистами Центра развития территорий Амурской области на основе предложений жителей села.

Также в следующем году проведут реконструкцию системы ливневой канализации в селе Константиновка по улицам 70 лет Октября и Новая. Ливнёвки протяженностью более чем в километр будут соединены с сетью, проложенной в 2021 году по улицам Школьная, Рабочая и Новая. С обустройством ливневой канализации в селе будет снят вопрос подтопления придомовых территорий, расположенных на данных улицах.

Напомним, госпрограмма по развитию сельских территорий включает в себя несколько направлений: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, благоустройство сельских территорий, развитие кадрового потенциала на сельских территориях и реализация проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций.

Проекты по благоустройству сельских территорий, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного бюджетов, а также с привлечением средств местного бюджета и внебюджетных источников в размере не менее 30% от его стоимости.