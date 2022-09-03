В Благовещенске благодаря камерам видеонаблюдения поймали уже более 50 расклейщиков объявлений

Теперь нарушителю грозит штраф

В Благовещенске уличная камера видеонаблюдения помогла поймать еще одного расклейщика незаконных объявлений. Мужчина проигнорировал специальные тумбы – в городе их уже 104 – и вместо этого размещал рекламу на остановках.

Нарушитель попался на камеру автобусного павильона в районе торгового центра по улице Калинина.

С незаконной рекламой пытаются бороться в мэрии. За семь месяцев составили уже 54 протокола за расклейку объявлений в неустановленных местах. Общая сумма штрафов для нарушителей составила 70 тысяч рублей. Всего камеры видеонаблюдения помогли зафиксировать 113 административных правонарушений.

Как оказалось, 44 камеры установлены на автобусных остановках. Ещё 198 – в различных общественных местах в разных районах города.

– Напоминаем, за размещение рекламы на местах и объектах непредназначенных для этих целей грозит штраф, – уточнили в пресс-службе мэрии.