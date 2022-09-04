Нынешним летом в Приамурье утонули 35 человек, в том числе пятеро детей

Один амурчанин утонул, запутавшись в рыболовных сетях

Больше половины трагедий на воде в области этим летом случились из-за того, что амурчане не соблюдают правила безопасности. Часто жители купаются в незнакомых водоёмах, что приводит к непоправимому. Это стало основной мыслью на подведении в областном правительстве итогов прошедшего купального сезона в Приамурье.

- Примерами служат: гибель мужчины на 2-м Владимировском озере, который решил на спор его переплыть и не рассчитал силы. А также гибель жителя Октябрьского района, во время купания запутавшегося в рыболовных сетях, - уточнил зампред правительства области - министр амурского лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

Анализируя потери, в регионе сравнивали нынешнее лето с сезоном 2020 года из-за схожих погодных условий.

- В результате мы увидели, что количество трагических случаев на воде практически на одном уровне, но, к сожалению, увеличилась смертность среди детей, - подчеркнул Алексей Севостьянов. - В 2020 году было 34 случая, в том числе 4 ребенка, в этом, 2022 году - 35 случаев, в том числе 5 детей. Трагические случаи произошли в 17 муниципальных образованиях.

К сожалению, дети в воде так же беспечны, как и многие взрослые. Купаясь в водоёме, ребята не задумываются об опасностях. О сильных течениях в реках, об изменчивом и местами двойном дне, о водоворотах.

Те же, кто плавает более уверенно, зачем-то стараются утвердиться перед другими своими навыками. Более того, начинают втягивать более слабых в водные догонялки, что порой заканчивается бедой. А те, кто остаются на берегу, в те моменты, когда на их глазах человек начинает тонуть, теряются, пугаются и убегают, даже не позвав на помощь.

Губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что детей нужно учить и знаниям правил поведения на воде, и навыкам плаванья, и правильной реакции в критических ситуациях. А для этого требуется усилить профилактическую работу в школах, активно привлекая к этому родителей.

- Также поручаю при подготовке к следующему купальному сезону организовать в несакционированных местах общественные спасательные посты из добровольцев, которые проходят спецподготовку в учебно-методическом центре ГУ МЧС, - дополнил губернатор. - Кроме того, необходимо привести в порядок зону отдыха у Чигиринского водохранилища к следующему купальному сезону. Место отдыха популярное, и оттуда регулярно поступают жалобы на мусор.

Между тем в этом году на территории области было организовано 21 официальное место для отдыха у воды. В 144 неофициальных местах проводилось патрулирование.