Приамурье стало лидером «зеленого» жилищного строительства в стране

Рейтинг составлен аналитиками Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

- Амурская область признана лидером «зеленого» жилищного строительства в стране. 41% всех новостроек региона отвечают требованиям экологических стандартов, - сообщил губернатор Василий Орлов. - «Зеленое» строительство - это особый подход к проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации зданий. Его критериями, являются: комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, ресурсоэффективность и экологическая безопасность территории.

Разработку национального «зеленого» стандарта (ГОСТа) доверили ДОМ.РФ, при участии рынка, согласовании Минстроем России и Росстандартом. Проект уже прошел общественные слушания. Оценка МКД в соответствии с критериями ГОСТа запланирована начиная с 2023 года. В связи с этим в декабре 2021 года в Единой информационной системе жилищного строительства была проведена маркировка домов в соответствии с переходными критериями ГОСТа: класс энергоэффективности, озеленение, благоустройство территории, детские и спортивные площадки, безбарьерная среда для маломобильных лиц, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов. Здания, соответствующие всем шести переходным критериям, получили маркировку «зеленый» дом.

Для информации: По данным аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, среди лидеров рынка «зеленого» жилищного строительства Амурская область (36 «зеленых» объектов, что составляет 41% от всех новостроек региона), Алтайский край (85 объектов - 29% всех новостроек), Москва и Московская область (1151 объект - 22% всех новостроек), Калининградская область (110 объектов - 14% всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов - 7% всех новостроек), Приморский край (133 объекта - 29% всех новостроек), Новосибирская область (190 объектов - 12% всех новостроек), Ростовская область (139 объектов - 16% всех новостроек), Тюменская область (167 объектов– 23% всех новостроек), Краснодарский край (279 объектов - 10% всех новостроек).