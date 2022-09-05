В Благовещенске разыскивают водителя «Жигулей», который сбил ребенка

Фото: архив ГИБДД Благовещенска

В Моховой пади под колеса автомобиля попал ребенок. 10-летняя девочка получила травмы, а водитель скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел в субботу, 3 сентября, между 18.30 и 18.50. ДТП зафиксировали в районе дома № 17 на улице Железнодорожной, сообщает МО МВД «Благовещенский».

Предположительно, ребенка сбили «Жигули» ВАЗ-2105 либо ВАЗ-2107 зеленого цвета.

Все закончилось тем, что девочка-пешеход получила травмы. Водитель, совершивший наезд на ребенка, с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя совершившего наезд.

Если вам что-то известно о происшествии, то можете сообщить об этом в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.