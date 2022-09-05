В Белогорске благодаря нацпроекту благоустроили сквер

В этом году в городе преобразилась общественная территория в районе улиц Кирова-Чехова – сквер «Чеховский». Здесь уложили тротуарную плитку, установили качели, игровой комплекс, уличные тренажёры, скамейки, оборудовали воркаут-зону и сделали уличное освещение.

- Классно ведь, когда ничего не было, о потом всё появилось, и причем, очень быстро и качественно, – отметил глава города Белогорска Станислав Мелюков. – Цените, любите, отдыхайте здесь, приезжайте сюда в гости. Как сказал Антон Павлович, «Приходите на свидания». В этом районе такого места отдыха нет, но я думаю, что рядом мы еще что-нибудь построим обязательно.

На благоустройство сквера в районе ул. Кирова-Чехова в рамках реализации проекта по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» потратили 14,3 миллиона рублей.

В этом году в Белогорске в ходе национального проекта «Жильё и городская среда» обновляют и дворы многоквартирных домов.

Белогорск ежегодно участвует в этом нацпроекте. В прошлом голу благодаря ему в городе благоустроили парк «Амурсельмаш» и привели в порядок девять дворов многоквартирных домов.

В 2020 году, на площади 30-летия Победы Белогорска установили фонтан с подсветкой и уложили тротуарную плитку.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.