Амурчанка несколько лет избивала двоих маленьких детей

Фото: ГК "Дважды два"

Жительница Сковородинского района пойдет под суд за ужасное отношение к родным детям. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, 29-летняя женщина, проживающая в поселке Талдан, не заботилась о двоих сыновьях. Мальчики 2015 и 2020 годов рождения были предоставлены сами себе, женщина относилась к ним безразлично.

Кроме того, мать причиняла вред физическому и психическому здоровью детей. В апреле этого года суд лишил женщину родительских прав. Детей из семьи забрали и отдали родным отцам.

Уголовное дело по существу рассматривает мировой суд.

За указанное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кстати, за первое полугодие 2022 года на территории Приамурья возбудили четыре уголовных дела по фактам неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Расследования указанных преступлений и их рассмотрение в суде находится на контроле прокуратуры области.