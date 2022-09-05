Северный микрорайон в Благовещенске начнут застраивать в ноябре

Фото: amurobl.ru

На ВЭФ-2022 губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил руководством крупной строительной компании проект комплексной застройки Северного микрорайона в Благовещенске.

Строительством займётся застройщик ПИК - один из крупнейших в стране. По словам первого заместителя генерального директора компании Ивана Поландова, стройка должна стартовать уже в ноябре 2022 года:

- Мы определили сроки строительства инженерной инфраструктуры пропорционально объемам вводимого жилья, нашли взаимопонимание по срокам строительства социальной инфраструктуры. Проектом предусмотрено строительство школы и трех детских садов. Нужно скоординировать работу так, чтобы все объекты были готовы вовремя.

Сейчас стороны готовятся к заключению договора аренды земельных участков.

- Так как проект признан масштабным инвестиционным проектом, мы предоставляем застройщику земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур и компенсируем часть затрат на технологическое присоединение к сетям, - уточнил губернатор Василий Орлов. – Компании, получающие льготы от правительства области, в свою очередь, предоставят нам часть новых квартир, которые мы используем в социальных программах. Их получат дети-сироты и люди, ожидающие переселения из аварийного жилья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Северный жилой микрорайон разместится на 30 гектарах. В проекте - возведение 178 тысяч квадратных метров жилплощади.