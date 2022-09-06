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Происшествия6 сентября 2022 0:47

В Приамурье после жесткого ДТП два человека в тяжелом состоянии попали в больницу

Авто, в котором они ехали, перевернулось
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: ГИБДД Амурской области

Фото: ГИБДД Амурской области

Два амурчанина оказались в больнице с тяжелыми травмами после ДТП. Авария, по информации регионального управления ГИБДД, произошла сегодня ночью, 6 сентября.

Как сообщают специалисты, ДТП случилось в октябрьском районе в 1.30. Водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah 1989 года рождения наехал на леерное ограждение. Машина перевернулась. В итоге сам водитель погиб на месте – его травмы оказались несовместимыми с жизнью, а два его пассажира в тяжелом состоянии попали в больницу. Их личности пока не установили.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.