В Приамурье после жесткого ДТП два человека в тяжелом состоянии попали в больницу

Фото: ГИБДД Амурской области

Два амурчанина оказались в больнице с тяжелыми травмами после ДТП. Авария, по информации регионального управления ГИБДД, произошла сегодня ночью, 6 сентября.

Как сообщают специалисты, ДТП случилось в октябрьском районе в 1.30. Водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah 1989 года рождения наехал на леерное ограждение. Машина перевернулась. В итоге сам водитель погиб на месте – его травмы оказались несовместимыми с жизнью, а два его пассажира в тяжелом состоянии попали в больницу. Их личности пока не установили.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.