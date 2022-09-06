В микрорайоне Благовещенска на 4 дня отключат воду

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Жителей микрорайона ждет очередное отключение воды. Без ресурса останутся дома по улице Кантемирова, сообщают в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Воды не будет из-за того, что «Городское управление капитального строительства» администрации Благовещенска запланировали работы на сетях холодного водоснабжения. Специалисты будут трудиться четыре дня: с 6 по 9 сентября. Для этого нужно перекрыть водопроводную сеть, которая как раз проходит по улице Кантемирова от Институтской до Воронкова.

Для горожан организуют подвоз воды. Автомобиль-водовоз ООО «АКС» будет находиться 6, 7, 8, 9 сентября в следующих местах:

Во дворе жилых домов по ул. Кантемирова, 23, 23/1, 23/2 с 17.00 до 19.00;

Во дворе дома по ул. Кантемирова, 23/3 - с 19.00 до 20.00.