В Циолковском по нацпроекту благоустраивают сквер

В сквере, расположенном по адресу ул. Красногвардейская, 8, уже уложена тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, сделано уличное освещение.

На все работы потратят 3,2 миллиона рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта. 20 миллионов рублей добавили власти Циолковского из местного бюджета для реализации мероприятий программы.

В прошлом году ЗАТО Циолковский в ходе национального проекта «Жилье и городская среда» тоже благоустроили сквер. Тогда работы прошли на общественной территории по улице Победы, 42. На реализацию проекта в 2021 году в космограде потратили 4,8 миллиона рублей, выделенных из федерального и областного и местных бюджетов.

Годом ранее в Циолковском в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили аллею, которая находится возле культурно-досугового центра «Восток». На все работы потратили более трех миллионов рублей.

В 2019 году в космограде облагородили сквер на 3,6 миллионов рублей.

Всего в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.