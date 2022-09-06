В Серышевском районе с опережением на год отремонтируют дорогу

На год раньше будет выполнен ремонт региональной дороги «Подъезд к селу Бочкаревка», проходящей по территории двух сел Томское и Бочкаревка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По контракту ремонт участка с 0 по 4 км региональной дороги «Подъезд к с. Бочкаревка», проходящего по селам Томское и Бочкаревка, должен быть завершен к концу 2023 года, но подрядная организация ООО «ДЭП № 192» все работы планирует завершить до конца текущего года.

В селе Томское на улице Ленина проведены работы по восстановлению земляного полотна, ремонту водопропускных труб, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и устройству двух слоев асфальтобетонного покрытия.

На участке, проходящем по селу Бочкаревка, в сентябре дорожная организация планирует выполнить устройство двух слоев асфальтобетона.

- Работы по контракту, предусмотренные на 2022 год, выполнены полностью. С опережением провели работу по укладке двух слоев асфальтобетона в селе Томское, если позволят погодные условия к середине сентября приступим к укладке асфальтобетона в селе Бочкаревка. До конца года планируем завершить работы по устройству освещения, установке автобусных остановок, нанесению разметки, - рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «ДЭП № 192» Виталий Карпук.