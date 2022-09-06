Определиться с будущей профессией амурским школьникам помогут специально обученные педагоги-навигаторы

Педагоги-навигаторы, которые участвуют в федеральном проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее», начали обучение в дистанционном формате. Занятия организованы по двум модулям: первый предусмотрен для новых участников проекта, второй – для тех, кто уже имеет опыт.

Напомним, в новом сезоне «Билетв в будущее» работать с детьми в Приамурье будут около 200 педагогов-навигаторов. Это почти вдвое больше, чем было годом ранее – тогда работали 102 педагога-навигатора. Ключевая задача таких специалистов – помочь школьникам 6-11 классов в профессиональном самоопределении. Навигаторы помогают ребятам регистрироваться в проекте, проходить онлайн-диагностику и сопровождают на очных выставках и дистанционных профессиональных пробах.

К слову, по итогам реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году амурские педагоги-наставники были отмечены благодарственными письмами Минпросвещения РФ. Двое авторов практик по ранней профориентации школьников – Ксения Колотова (лицей №6 г. Благовещенск) и Елена Голубь (школа с. Васильевка Белогорского района) – вошли в топ-30 лучших по стране. Еще двое амурских педагогов – Галина Шван (школа с. Семеновка Свободненского района) и Ольга Угланова (школа с. Орлиное Свободненского района) – вошли в топ-100.

Как сообщалось ранее, профессиональные пробы в рамках проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» стартуют в Амурской области с 15 сентября. Если в прошлом году амурские школьники могли «примерить» на себя 32 профессии, то в этом году их перечень станет шире – минимум 40. В их числе – анестезиолог, агрохимик, каменщик, парикмахер, системный администратор, веб-дизайнер, портной, повар и другие.

По результатам участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее» каждый школьник получит рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной траектории.

Оператор проекта в Амурской области – Амурский областной институт развития образования. Cайт проекта: https://bvbinfo.ru/.