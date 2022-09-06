В прокуратуре рассказали, что владелец авто, попавшего в аварию в Приамурье, не знал, кто был за рулем

Фото: ГИБДД Амурской области

Прокуратура Октябрьского района поставила на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, которое случилось сегодня, 6 сентября.

Напомним, в результате аварии один человек погиб и двое серьезно пострадали. Специалисты установили, что происшествие случилось на автодороге сообщением «Песчаноозерка-Варваровка».

По предварительной информации, четверо молодых людей вчера, 5 сентября, весь день пили алкоголь в селе Песчаноозерка. Рано утром они отправились в Варваровку на автомобиле. По пути следования водитель не справился с управлением, наехал на леерное ограждение моста. Автомобиль опрокинулся.

В результате пассажир микроавтобуса 1989 года рождения погиб на месте. Владелец автомобиля во время движения спал и в ДТП не пострадал, а кто находился за рулем, он не знает.

Двое амурчан, которые также были в микроавтобусе, 2003 и 1995 годов рождения, в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

На контроле прокуратуры района находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.