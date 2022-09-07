В Благовещенске из-за погоды ввели режим повышенной готовности

Фото: архив КП

Режим повышенной готовности ввели в Благовещенске из-за непогоды. Постановление подписал мэр города Олег Имамеев. Документ будет действовать до 18.00 8 сентября.

В управлении по делам ГО ЧС и ГСТК готовы все силы и средства. Создан запас инертных материалов, в случае непогоды будет задействована спецтехника, в том числе 9 машин для откачки. Рабочие ГСТК будут трудиться в 2 смены.

По информации Амурского гидрометцентра, 7 сентября местами по востоку Амурской области ожидаются очень сильные дожди. Усиление ветра в порывах 18-23 метров в секунду. В Благовещенске усиление ветра – до 20 метров в секунду.

- При усилении ветра рекомендуется по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов – с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам, - сообщают в администрации Благовещенска.

Водителей призывают не парковаться у деревьев, быть предельно внимательными, снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В случае нештатных ситуаций звонить:

- 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

- 202-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС.