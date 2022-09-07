В горпарке Благовещенска возмущенный отец избил администратора аттракциона

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

По соцсетям Благовещенска распространяют видео с изьиением администратора аттракциона в городском парке Благовещенска. Сообщается, что это сделал недовольный отец из-за того, что его ребенка не пустили покататься.

Происшествие случилось в воскресенье, 4 сентября, вечером. Мужчина захотел прокатить своего ребенка на аттракционе, но получил отказ. Администратор не пустил мальчика из-за того, что он не подходил под установленные ограничения.

После этого, по словам авторов видео, мужчина обматерил сотрудника и стал его бить. На кадрах видно, что молодой человек сидит на выключенном аттракционе, стоящий перед ним мужчина сначала хватает его за шею, два раза бьет в лицо кулаком, потом коленом. Администратор не пытается отбиваться, сидит, прикрывая лицо руками.

В пресс-службе благовещенского УМВД заявили, что обращений к ним не поступало. Но в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация, специалисты организовали проверку.

В соцсетях пользователи отметили, что администратор аттракциона всегда выполняет свою работу качественно, проверяет безопасность и ведёт себя вежливо.