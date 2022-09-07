Водитель, который сбил 10-летнюю девочку и уехал, заявил, что ребенок сбежал сам

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В Благовещенске арестовали водителя, который 3 сентября сбил в Моховой Пади 10-летнюю девочку, а потом уехал с места аварии. Об этом рассказали в городской полиции.

Водитель «Лады» (ранее сообщалось, что в аварии участвовали «Жигули». – Ред.) сбил девочку и уехал, а школьницу доставили в больницу. Госавтоинспекция объявила мужчину в розыск. Через несколько дней он увидел в СМИ, что его ищут, и сам пришел в полицию.

59-летний благовещенец объяснил, что после происшествия ребенок сам сбежал. Тогда он и решил оставить место аварии.

Сейчас в отношении водителя составили протокол по статье 12.27 административного кодекса РФ – оставление места ДТП. Мужчину ждет трехсуточный арест. Также по факту аварии проводится расследование, устанавливается степень тяжести вреда здоровью девочки.