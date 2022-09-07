В Приамурье благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приезжают работать медики

В этом году работать в медицинские учреждения области приехали восемь врачей и три фельдшера. Они работают в селах Свободненского, Октябрьского, Благовещенского района, а также в поселке городского типа Прогресс, городах Завитинск, Шимановск и Зея.

Среди врачей-участников программы «Земский доктор» отоларингологи, неврологи, эндокринологи, онкологи, хирурги, участковые терапевты. В этом году планируется трудоустроить еще одного врача и одного фельдшера в медицинские организации области.

Благодаря участию в федеральных программам врачи могут получить по два миллиона рублей, фельдшеры по одному миллиону рублей.

В прошлом году в ходе реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Они трудоустроились в Свободненскую, Константиновскую, Зейскую, Серышевскую, Тамбовскую больницы, АОКБ и областную психиатрическую больницу. Кроме этого, врачи-участники программы начали работать в Тындинской стоматологической поликлинике, Архаринской, Бурейской, Райчихинской, Шимановской, Сковородинской больницах, а также в больнице рабочего поселка Прогресс, Ивановской, Тындинской и Октябрьской больницах.

Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.

В прошлом году фельдшеры были приняты на работу в АОКБ (фельдшер скорой медицинской помощи врачебной амбулатории в. Волково), Белогорскую больницу (ФАП с. Пригородное), Ивановскую больницу (ФАПы с. Богородское и с. Андреевка), Октябрьскую больницу (ФАП п. Мухинский), Ромненскую больницу (ФАП с. Смоляное), Тамбовскую больницу (ФАП с. Чуевка, ФАП с. Жариково), Шимановскую больницу (2 фельдшера скорой медицинской помощи).

Напомним, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Ежегодно более 300 молодых специалистов выпускаются из стен Амурского медицинского колледжа, успешно проходят первичную аккредитацию и трудоустраиваются в медицинские организации Амурской области. На сегодняшний день более 2000 молодых специалистов в возрасте до 36 лет трудоустроены в медицинские организации Приамурья, что составляет 40 % от всего числа работающих специалистов на должностях среднего мед. персонала.

Несмотря на это, в медицинских учреждениях области остается большой кадровый дефицит специалистов. Тем не менее региональному минздраву ежегодно удается привлекать новых специалистов для работы в города и районы Приамурья.

Для справки: В Амурской области медикам оказываются меры социальной поддержки. Это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация оплаты за найм жилых помещений, доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.