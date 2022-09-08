В Приамурье дети-инвалиды несколько месяцев не получали жизненно важные лекарства

Фото: ИГНАТЬЕВ Роман

В Амурской области два ребенка-инвалида, двух и пяти лет, несколько месяцев не получали жизненно необходимые препараты. Дело сдвинулось с места только тогда, когда в него вмешалась прокуратура.

У малышей есть заболевания, и лекарства им выписал врач. Препараты входят в перечень жизненно необходимых и выдавать их нужно бесплатно. Но несколько месяцев, несмотря на наличие рецепта, ими детей не обеспечивали.

Кроме того, трехлетней девочке-инвалиду по жизненным показаниям назначен препарат, который невозможно заменить другим. Родители обращались в аптеку, но рецепт больше двух месяцев находился на отсроченном обслуживании, сообщает прокуратура Амурской области.

Ведомство провело проверку и внесло представление министру здравоохранения региона. В результате виновное должностное лицо привлекли к ответственности, а детей обеспечили необходимым лекарством.