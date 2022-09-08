Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 1:04

В Приамурье дети-инвалиды несколько месяцев не получали жизненно важные лекарства

В дело вмешалась прокуратура
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: ИГНАТЬЕВ Роман

Фото: ИГНАТЬЕВ Роман

В Амурской области два ребенка-инвалида, двух и пяти лет, несколько месяцев не получали жизненно необходимые препараты. Дело сдвинулось с места только тогда, когда в него вмешалась прокуратура.

У малышей есть заболевания, и лекарства им выписал врач. Препараты входят в перечень жизненно необходимых и выдавать их нужно бесплатно. Но несколько месяцев, несмотря на наличие рецепта, ими детей не обеспечивали.

Кроме того, трехлетней девочке-инвалиду по жизненным показаниям назначен препарат, который невозможно заменить другим. Родители обращались в аптеку, но рецепт больше двух месяцев находился на отсроченном обслуживании, сообщает прокуратура Амурской области.

Ведомство провело проверку и внесло представление министру здравоохранения региона. В результате виновное должностное лицо привлекли к ответственности, а детей обеспечили необходимым лекарством.