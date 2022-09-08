Активисты ОНФ узнали, где в Приамурье нет вакцины от коронавируса

Фото: минздрав Амурской области

Жители Амурской области переживают из-за нехватки вакцины от коронавируса. Сообщениями заинтересовался Общественный народный фронт Приамурья. В своих социальных сетях они поделились результатом мониторинга.

- В начале недели к нам поступило несколько тревожных звонков от жителей Приамурья. Беспокоит их одно – на носу сезонный подъем заболеваемости, в том числе и коронавирусом, а запасы первого компонента вакцины в некоторых больницах области иссякли, – отметили общественники.

По их информации, от коронавирусной инфекции временно не прививают в первой поликлинике Благовещенска, а также в центральных больницах Архаринского, Белогорского, Ромненского и Тындинского районов. Медики не смогли рассказать, когда появится препарат.

Между тем в области растет заболеваемость коронавирусом. На позапрошлой неделе в регионе заразились 1580 человек, на прошлой – уже 2251.

- С самого начала пандемии мы держим на контроле наличие вакцины и лекарств от коронавируса в медучреждениях Приамурья. Вот и в этот раз остаться в стороне не смогли. Поэтому сразу же направили запрос в региональный минздрав и попросили принять меры для решения этой проблемы. Продолжаем следить за ситуацией, – отметили в пресс-службе амурского ОНФ.