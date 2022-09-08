Первые молодые специалисты-аграрии получили выплаты по 600 тысяч рублей

В министерство сельского хозяйства области поступило девять заявлений на единовременную выплату от молодых специалистов-аграриев. Двоим амурчанам, которые устроились на работу на сельхозпредприятия Свободненского района, уже выплатили по 600 тысяч рублей.

Заявления семи молодых специалистов - по два человека из Тамбовского и Константиновского районов и Белогорского муниципального округа и один из Серышевского района - находятся на рассмотрении. Сумма выплат на них составит 3,4 миллиона рублей.

- В Амурской области действует комплекс мер, направленных на привлечение в села молодых специалистов. Без притока квалифицированных кадров развитие сельского хозяйства в современных условиях просто невозможно. В прошлом году на выплаты молодым аграриям, которые переехали в сельскую местность и устроились на работу по специальности, выделили 2,5 млн рублей. С этого года мы существенно увеличили размеры выплат. Теперь молодые аграрии могут рассчитывать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района, в котором они трудоустроены. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше 12,5 млн рублей, - сказал губернатор Василий Орлов.

По Закону Амурской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» молодым специалистам как с высшим, так и со средним профессиональным образованием, которые работают в сельской местности, с 2022 года предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета. Ее размер определяется в зависимости от расположения сельской местности. Первая группа южная (Благовещенский район, Ивановский муниципальный округ, Константиновский район, Михайловский район, Тамбовский район) – 400 тысяч рублей;

вторая группа центральная (Архаринский район, Белогорский муниципальный округ, Бурейский муниципальный округ, Завитинский муниципальный округ, Октябрьский район, Ромненский муниципальный округ, Серышевский район, Свободненский район) – 600 тысяч рублей;

третья группа северная (Зейский район, Магдагачинский район, Мазановский район, Селемджинский район, Сковородинский район, Тындинский муниципальный округ Амурской области, Шимановский район) – 800 тысяч рублей.

Меры господдержки предоставляются молодым специалистам – амурчанам в возрасте до 35 лет, заключившим трудовой договор с сельхозтоваропроизводителем на срок не менее пяти лет, работающим в соответствии с полученной специальностью и проживающим на селе.

Для получения единовременной выплаты выпускникам учебных заведений, которые решили работать на селе, в течение трех месяцев после получения диплома нужно устроиться на работу по специальности, а затем в течение трех месяцев подать документы в министерство сельского хозяйства области на получение единовременной выплаты.

Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства сельского хозяйства области или по телефону: (4162) 77-27-10.