Водитель без прав въехал в витрину торгового центра Благовещенска

Фото: соцсети

Необычная авария произошла в Благовещенске. В витрину торгового центра въехала иномарка. Оказалось, что у водителя не было прав.

ДТП произошло сегодня, 8 сентября, около 10.00 в торгово-развлекательном центре «Острова». Иномарка заехала на пешеходную часть и врезалась в стеклянные стены перед одним из магазинов. От силы удара снесло дверь и рамы, стекло, естественно, было разбито.

В помещение автомобиль не доехал. В аварии люди не пострадали, только имущество магазина и сама машина. Против водителя автомобиля Toyota Carina 1988 года рождения инспектор ДПС составил два административных протокола - по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем без прав) и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление не зарегистрированным транспортным средством).