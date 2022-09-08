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Происшествия8 сентября 2022 3:53

Водитель без прав въехал в витрину торгового центра Благовещенска

Люди в аварии не пострадали
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Необычная авария произошла в Благовещенске. В витрину торгового центра въехала иномарка. Оказалось, что у водителя не было прав.

ДТП произошло сегодня, 8 сентября, около 10.00 в торгово-развлекательном центре «Острова». Иномарка заехала на пешеходную часть и врезалась в стеклянные стены перед одним из магазинов. От силы удара снесло дверь и рамы, стекло, естественно, было разбито.

В помещение автомобиль не доехал. В аварии люди не пострадали, только имущество магазина и сама машина. Против водителя автомобиля Toyota Carina 1988 года рождения инспектор ДПС составил два административных протокола - по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем без прав) и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление не зарегистрированным транспортным средством).