В Благовещенске осудили парня, который стрелял в пассажирский автобус

Фото: МАКЕЕВ Иван

В амурской столице состоялся суд над 20-летним парнем, который в прошлом году стрелял в пассажирский автобус. Его признали виновным по второй части 213 уголовной статьи - хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что 29 октября 2021 года вечером находясь на перекрестке улиц Горького-Театральная, молодой человек выстрелил в сторону проезжавшего мимо автобуса из пневматического пистолета.

Выстрел разбил пассажирское стекло, автобус остановился, из него выбежали напуганные пассажиры. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Через некоторое время правоохранители установили его личность и задержали горожанина. Над ним состоялся суд. Теперь за преступление благовещенцу предстоит два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.