Больше 14 тысяч амурских детей получают финансовую поддержку от государства

В Приамурье в рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Министерством социальной защиты населения Амурской области осуществляется ряд мер социальной поддержки семьям с детьми – это единовременные и ежемесячные выплаты.

Так, при рождении первого ребенка в рамках регионального проекта предусмотрены следующие выплаты:

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер выплаты с 01.06.2022 составляет 17199 рублей. За 8 месяцев текущего года выплата произведена на 7139 детей на общую сумму средств 741,51 млн. руб. из средств федерального бюджета.

- Единовременная выплата при рождении первого ребенка, размер которой сегодня составляет 29810 рублей. По состоянию на 1 сентября 2022 года выплата произведена на 1721 ребенка на общую сумму средств 51,04 млн. руб.

При рождении второго ребенка предусмотрен региональный материнский (семейный) капитал - РМСК. В 2022 году его размер составляет 207943,23 рублей. Реализовали данную выплату уже 889 семей на общую сумму средств 155,61 млн. руб.

В случае рождения третьего или последующих детей в рамках проекта предусмотрена ежемесячная денежная выплата, размер которой составляет 14905 рублей. В 2022 году ее получили уже 4717 детей, на что из федерального и областного бюджетов направлено 467,83 млн. руб.

Всего за 8 месяцев текущего года по итогам на реализацию мероприятий регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» из областного и федерального бюджетов на выплаты направлено более 1 млрд. 415 млн. рублей.