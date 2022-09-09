В Приамурье ночью произошла страшная авария, водителя зажало в машине

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Минувшей ночью в Амурской области случилась страшная авария. Иномарка столкнулась с комбайном, водителю потребовалась помощь спасателей.

О происшествии рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ. ДТП случилось в три часа утра ночью 9 сентября. На 46-м километре трассы Благовещенск – Белогорск автомобиль марки Toyota Caldina столкнулся с комбайном, стоявшем на обочине.

На место происшествия со станции Среднебелой и из села Ивановки выехали пожарные. Оказалось, что во время столкновения водителя зажало в автомобиле - ему потребовалась помощь профессионалов.

Огнеборцы «перекусили» стойки крыши с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и вытащили пострадавшего из кабины автомобиля. 30-летнего мужчину передали врачам скорой помощи.