В Свободном завершилось благоустройство трех дворов

В городе Президентского внимания завершилось благоустройство трех дворовых территорий по программе «1000 дворов». Обновленные площадки появились во дворах по адресу: ул. 50 лет Октября, 39/1, 41, ул. Инженерная, 69, ул. Кручинина, 24, ул. Ленина, 54, 56 и ул. Комсомольская, 9, ул. Подгорная, 88, ул. Инженерная, 57. Придомовые территории здесь стали комфортнее: с обустроенными тротуарами, игровыми комплексами, качелями и воркаут-комплексами.

Всего по программе, инициированной полпредом в ДФО Юрием Трутневым, в Свободном в этом году приведут в порядок 11 дворов. На всех этих территориях установят лавочки, урны, спортивные комплексы и воркауты.

Напомним, всего в Амурской области в этом году в рамках программы «1000 дворов» предстоит сделать более 90 дворовых территорий в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей.

Реновацию тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя Правительства России – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.

Контролировать ход исполнения программы и качество работ поставлена задача Ситуационному центру по вопросам городской среды. Задать интересующие вопросы граждане могут в группе @amururbanSC_Chat мессенджера Телеграм.

В настоящее время в муниципалитетах проводится сбор и обработка заявок на включение в проект «1000 дворов». Каждая территория самостоятельно определяет порядок выбора придомовых территорий посредством анкетирования, онлайн-голосования, общественных слушаний либо опросов.

Подробнее о проекте «1000 дворов» можно узнать на сайте Ситуационного центра по вопросам городской среды -sc.amururban.ru.