В Благовещенске сбили 7-летнюю девочку, перебегавшую дорогу прямо перед автомобилем

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В Благовещенске сбили 7-летнего ребенка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, перед близко едущим автомобилем.

В городской Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла вчера, 8 сентября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома № 134 по улице Калинина сбили ребенка. Девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте, автомобиль ехал близко и затормозить не успел. В результате юная амурчанка получила травмы, ее доставили в больницу.

Старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитан полиции Ирина Самарина рассказала, что с начала учебного года зарегистрировано уже две аварии с участием детей. Оба ДТП произошли из-за неосторожности самих детей.

Поэтому специалисты просят мам и пап каждый день разговаривать со своими детьми и рассказывать им о правилах поведения на дороге и около проезжей части. Также стоит напоминать ребятам о последствиях нарушения этих правил.

Всего с начала 2022 года в Благовещенске зарегистрировано 36 ДТП с участием детей, из которых 22 аварии произошли летом, когда дети не учились, и вся ответственность за них ложилась только на плечи родителей.