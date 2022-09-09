В Приамурье по нацпроекту завершается ремонт дорог

В Амурской области подходят к концу дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, на сегодняшний день общий объем по укладке асфальта на региональных дорогах составляет более 95 % от плана.

- Идем с хорошим темпом. Работы по укладке дорожного покрытия полностью завершены на 21 км дороги «Благовещенск – Гомелевка» в Тамбовском и Бурейском районах, 6 км дорог в Ивановском муниципальном округе, села Покровка в Октябрьском районе, Косицино в Тамбовском, Томское в Серышевском, пгт. Бурея. В Благовещенске по нацпроекту комплексный ремонт ведется на четырех главных магистралях города, на днях открыли движение по улице Ленина, почти полностью завершено устройство нижнего слоя покрытия по Игнатьевскому шоссе, ведутся активные работы по ремонту улиц Мухина и Горького, - рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

Всего в 2022 году в регионе по нацпроекту в норматив будет приведено 24 объекта, в том числе 2 опережающими темпами, протяженностью 62 км.

Особое внимание уделяется региональным дорогам опорной сети области, таким дорогам как Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка, Благовещенск – Гомелевка и Прогресс - Бурея - Новобурейский, которые в первую очередь востребованы у жителей и предприятий области, а поэтому должны быть максимально комфортными и безопасными.

Замминистра отметил, что ранняя контрактация и авансирование подрядчиков позволили организациям подготовиться к дорожному сезону, а также приступить к выполнению работ с наступлением положительных температур.

Так в Серышевском районе с опережением на год контрактных сроков будет отремонтирована дорога, проходящая через села Томское и Бочкаревка и участок региональной дороги «Благовещенск – Гомелевка» в Бурейском районе.

- Средства нацпроекта мы направляем на дороги, где необходимы комплексные решения. Например, в Благовещенске мы три года приводим в порядок магистральные улицы с модернизацией всей уличной инфраструктуры. В районах ведется ремонт дорог регионального статуса, проходящих через населенные пункты. В основном это районные центры, где выполняются межрайонные автобусные пассажирские перевозки, находятся все важные социальные объекты районов, осуществляется подвоз школьников. На этих участках кроме устройства асфальтобетонного покрытия, проводится освещение, устанавливаются остановочные павильоны, обустраиваются пешеходные зоны.

Замминистра отметил, что приведение дорожной сети в нормативное состояние и создание комфортной инфраструктуры - главная задача дорожного ведомства.