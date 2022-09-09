Жители Благовещенска останутся без воды на пять дней

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Все жители Благовещенска останутся без горячей воды. Магистральные тепловые сети остановят с понедельника, 12 сентября.

Горячей воды не будет в квартирах и домах с 12 по 16 сентября. Энергетики Благовещенской ТЭЦ полностью остановят магистральные тепловые сети.

- С 12 сентября энергетики Благовещенской ТЭЦ выполнят ремонтные работы внутри станции, осуществить которые возможно только при полном останове магистральных тепловых сетей. Для этого все 5 тепловых магистралей станции полностью дренируют. Согласно графику ремонта Благовещенской ТЭЦ на 2022 год на выполнение данных работ отведено 5 дней, – сообщили в ПО «ДГК».

Вода пропадет из кранов в 8.00 понедельника, а вернется после 20.00 пятницы. Это завершающее отключение горячей воды в 2022 году. После этого подготовка сетей к осенне-зимнему периоду закончится.

В целом в 2022 году энергетики провели ремонт тепловых сетей на общую сумму 33,5 млн рублей. На всех пяти тепломагистралях общей длиной 40 километров были проведены текущие ремонты.