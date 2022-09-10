Премьера фильма с Ксенией Собчак пройдёт на «Амурской осени» в Благовещенске

Подготовка к съёмкам. Фото: скриншот

В Благовещенске 11 сентября стартует фестиваль «Амурская область». Во время него горожан ждёт немало ярких мероприятий – взять хотя бы то, что в Приамурье приедет театр им. Вахтангова. Но интересны будут и кинопоказы: так, 15 сентября амурчанам покажут премьеру фильма с Ксенией Собчак.

«Наша зима» (12+) – картина якутского режиссёра Степана Бурнашева. Она участвует в конкурсе полнометражных фильмов. Фильм рассказывает о супругах, которые решают разойтись спустя десять лет совместной жизни. Развод проходит без скандалов, оба согласны – брак неудачный и, выйдя из него, они смогут начать новую жизнь. Но всё оказывается не так просто.

Сюжет у картины будет закрученный. Об этом можно судить по кадрам со съёмок, которые опубликовала Ксения Собчак. Журналистка сыграет богатую женщину, которую взяли в плен якутские якудза. Они даже отрубят героине Собчак руку.

- В свои грандиозные планы режиссёр Степан Бурнашев решил меня тогда не посвящать, просто сказал сидеть на стуле в окружении якутских якудза и смотреть, как моя отрубленная самурайским мечом рука истекает кровью. Что я покорно и сделала, - написала Собчак в своих социальных сетях.

Собчак с режиссёром фильма и сотрудницей съёмочной группы. Фото: скриншот

Ролик, в котором она рассказывала о якутском кино, вышел практически год назад. Потребовалось время на постпродакшен, монтаж и т. п. Но фильм наконец-то готов.

Сама Собчак посмотреть до премьеры «Нашу зиму» не смогла. Поэтому обратилась к жителям Благовещенска:

- Потом расскажите, как мой кинодебют.

Фото: открытые источники

Также ведущая выразила поддержку независимому якутскому кинематографу:

- Это удивительный феномен и пример для всей страны - как можно делать крутое независимое кино с копеечными бюджетами и почти без господдержки! К тому же в таких суровых условиях. Чтобы вы понимали: некоторые сцены для фильма «Наша зима» снимались при температуре -56 градусов.

В широкий прокат фильм выйдет 24 ноября.