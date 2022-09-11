В Приамурье при странных обстоятельствах пропал мужчина с лодкой

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В Архаринском районе ищут пропавшего мужчину. Он исчез во время сплава вместе с лодкой.

О случившемся рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ. Сообщение о пропаже мужчины поступило специалистам 7 сентября.

Пропавший амурчанин отдыхал вместе со знакомым. Он сплавлялись по реке Архара из села Ленинское в село Вольное и причалили рядом с последним населённым пунктом. Один из мужчин сошёл с лодки, второй остался в ней. Вернувшись через час, житель Приамурья не обнаружил на месте ни водный транспорт, ни своего товарища. Он тут же сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Найти пропавшего пытались сотрудники полиции.

На следующий день на поиски выехали водолазы Амурского центра ГЗ и ПБ из Свободного. Они тут же приступили к работе. Профессионалов не напугала даже прибывающая в реке Архара вода.

- Сначала спасатели на лодке осмотрели все заводи и косы вниз по течению до места впадения реки в Амур - это примерно 10 км. Потом дно реки было обследовано с помощью эхолота. Одновременно с воздуха исследовали водную гладь квадракоптером. Обнаружить мужчину не удалось, - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Продолжать поиски будут полицейские, уточнили в центре.