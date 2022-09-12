Потерявшего память пенсионера неделю ищут в Амурской области

Ориентировка ПСО «Амур»

64-летний житель Тамбовского района Александр Нерода пропал 6 сентября 2022 года. С тех пор его ищут волонтёры, полиция, сотрудники МЧС, но где находится мужчина по-прежнему остаётся неизвестным. Осложняет ситуацию то, что Александру Александровичу нужна медицинская помощь: мужчина недавно потеряд память.

Как рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Амур», пенсионера пытаются найти уже неделю. Для этого осмотрели всё село Раздольное - там Александра Александровича видели в последний раз. Добровольцы опросили и местных жителей, но это пока не принесло результатов.

Сейчас полиция, волонтёры и сотрудники МЧС осматривают местность поблизости от села.

- Поступила информация, что мужчину с похожим описанием видели в районе села Гродеково. Мы там всё тщательно осмотрели, работали с воздуха. Информация не подтвердилась, - рассказала руководитель отряда Татьяна Шалашова.

В воскресенье, 11 сентября, подключили воздушные средства. Полицейские работали на частном самолёте, МЧС запустили квадрокоптер, волонтёры ПСО «Амур» использовали дельтапланы.

- Погода, конечно, мешает, была нелётная, пришлось свернуться, – признала волонтёр.

Добровольцы подчёркивают: Александр Нерода потерял память, плохо ориентируется в пространстве, ему нужна помощь. И помочь мужчине могут амурчане: достаточно лишь обращать внимание на пешеходов вдоль дороги, людей в лесу и полях.

Александр Нерода смуглый мужчина. Он носит очки. На шее и лице заметна светлая пигментация. На момет исчезновения пенсионер был одет в кофту чёрного цвета, тельняшку синего цвета, рубашку в клетку красного цвета, чёрное трико и чёрные тапочки.

Звонить с информацией о пропавшем нужно по номеру 8-924-040-21-23, также обращайтесь в полицию по телефону 102.