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Общество12 сентября 2022 5:50

30-летняя амурчанка похитила деньги со счетов своих родителей и потратила их на еду и выпивку

Теперь она проведёт 2,5 года в колонии
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Женщина содействовала следствию

Женщина содействовала следствию

Фото: "КП" Архив

В Благовещенске 8 сентября осудили 30-летнюю местную жительницу, которая украла пенсию у собственных родителей. Ее признали виновной в краже, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что амурчанка жила со своими родителями, не работала, вела аморальный образ жизни, принимала алкоголь. Дохода у нее не было, так что женщина решилась обзавестить деньгами иначе: украсть банковские карты родителей, на которые поступала их пенсия.

- Похитив карты, женщина рассчитывалась ими в различных магазинах города, приобрела продукты питания и алкоголь, - рассказывают в прокуратуре Амурской области.

Женщина не осталась безнаказанной. Более того, она признала вину, содействовала следствию. В результате суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура города Благовещенска.