Благовещенец получил 1,5 года лишения свободы из-за комментариев под статьей о бое Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором

А ещё теперь мужчине нельзя год размещать материалы в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Благовещенска из-за комментариев в Сети оказался на скамье подсудимых. В октябре 2018 года он написал несколько злых сообщений под публикацией о предстоящем бое между уроженцем Республики Дагестан Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

- Прочитав ее и испытывая чувство ненависти и вражды к лицам одной из национальностей, благовещенец разместил под ней комментарии: «..…. ……. смерть!» и «.….. смерть», - сообщают в пресс-службе Благовещенского городского суда. - Эти комментарии доступны для просмотра пользователям Интернета, не допускают неоднозначного восприятия и толкования и содержат высказывания, призывающие к насилию - убийству представителей одного из народов по мотивам национальной ненависти и вражды.

Также в суде сообщили, что подсудимый оставил еще несколько аналогичных комментариев под статьями: «Conor МсGregor», «UFC/ONE/FC/PFL», «ММА». Таким образом он распространил материалы, призывающие к насилию по мотивам национальной ненависти и вражды, что является экстремистской деятельностью.

- При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый просил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счёл признание вины и раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - добавили в ведомстве.

Суд признал благовещенца виновным в совершении преступления и назначил ему наказание - 1,5 года лишения свободы. Наказание условное с испытательным сроком 1,5 года. Также комментатору запрещено в течение года размещать обращения и иные материалы в соцсетях, включая интернет.