3664 амурчанина подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Демография»

Жители Амурской области в 2022 году получают бесплатное образование, благодаря участию региона в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В ходе него можно не только получить новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию.

Обучение проходит бесплатно, как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий. Оно организовано тремя федеральными операторами: «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; «Национальный исследовательский Томский государственный университет»; «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

В этом году заявки на обучение подали 3664 жителя Приамурья. Из них 1020 получают новые знания в рамках национального проекта «Демография».

На сегодня для обучения амурчан образовательными организациями предложено более 500 образовательных программ. Среди них: предпринимательство, логистическая деятельность по перевозке грузов в цепи поставок, каменщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор по ветеринарнои обработке животных, повар и другие.

Подать заявку на бесплатное обучение и ознакомиться с перечнем программ можно на портале «Работа России». Записаться на обучение могут безработные амурчане, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, находящиеся под риском увольнения; молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, жители региона 50 лет и старше, а также предпенсионеры.

Также пройти бесплатное обучение могут отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно: амурчане, которые после завершения учебы или военной службы более четырёх месяцев не могут найти работу; амурчане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, молодые люди, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.

За дополнительной информацией о возможности прохождения обучения можно обратиться в территориальные отделы центра занятости населения области.

Напомним, в 2021 году благодаря национальному проекту «Демография» в Амурской области прошли обучение 1021 человек, более 765 человек получили работу. По итогам обучения в 2021 году 65 человек организовали собственное дело, 17 из них получили финансовую поддержку. Амурчане занялись предпринимательской деятельностью в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, IT-технологий, а также оказанием транспортных бухгалтерских, образовательных, косметических, парикмахерских, маникюрных услуг.