Жилищные условия улучшат инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов в Амурской области

В Амурской области 31 инвалид и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, улучшат свои жилищные условия - все благодаря государственной поддержки. В 2022 году на эти цели выделили 47,6 млн рублей из федерального бюджета. На выделенные деньги можно купить или построить жилье.

Социальная выплата на улучшение жилищных условий амурчанам с инвалидностью осуществляется в рамках закона «О социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области», вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года.

Для тех инвалидов, которые встали на учет после 1 января 2005 года, предусмотрена аналогичная выплата из областного бюджета. Средства выделяют инвалидам 1 и 2 группы и семей, имеющих детей – инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье после 1 января 2005 года, и имеющих заболевания, включенные в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения страны. На эти цели в этом году региональные власти направили 9,3 миллиона рублей. Два инвалида и три семьи, имеющие детей-инвалидов, смогли переехать в новое жилье. Это жители Серышевского, Константиновского, Зейского и Михайловского районов.

Получателям мер поддержки уже вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Потратиыть выплату необходимо в течение полугода.

Благодаря этим свидетельствам амурчане могут приобрести на договорных условиях у любых физических и/или юридических лиц жилое помещение, в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек, а также земельного участка, на котором расположен приобретаемый дом), а также заключать договор участия в строительстве. Дополнительно возможно использование собственных, заемных или иных средств.

Социальная выплата назначается получателям и перечисляется на расчетный счет продавца (застройщика) жилого помещения министерством социальной защиты населения Амурской области.

Напомним, в Амурской области дополнительная мера социальной поддержки предоставляется с начала 2018 года министерством социальной защиты населения области. В прошлом году на предоставление указанной меры социальной поддержки из областного бюджета выделено 9,8 миллиона рублей. Этих средств хватило на то, чтобы обеспечить жильём семь человек – жителей Магдагачинского, Зейского и Благовещенского района, а также посёлка городского типа Прогресс и города Шимановска.

В 2020 году жилищные условия улучшили девять инвалидов. На эти цели из областного бюджета потратили более 10 миллионов рублей. В 2019 мерой поддержки воспользовались 13 амурчан, а в 2018 году – 26 человек.