Собака напала на мальчика в Амурской области, ему потребовалась медицинская помощь

Это не первый подобный случай в Приамурье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области 12 сентября на мальчика напала собака. Инцидент произошел в одном и дворов Тынды. Родители просят помощи в опознании животного и поиске его хозяина.

- Дети вышли часик погулять после школы, решили зайти за другом, - рассказывает мама пострадавшего мальчика, Анастасия. - Тот живёт на улице Профсоюзной, дом № 2, второй подъезд - сами мы живем в соседнем подъезде.

По словам женщины, в подъезде дети увидели большую собаку, похожую на алабая. Сначала она не проявляла агрессии. Но когда дети начали вызывать лифт, вдруг кинулась на младшего сына Анастасии:

- Старший успел убежать, - уточняет она.

Сама Анастасия в этот момент была на работе. О нападении животного узнала, когда позвонил муж и сказал: младший сын пришел домой в слезах, рассказал, что его покусала бездомная собака. В результате у мальчика на руке осталось несколько глубоких ссадин и синяков от зубов, а в одном месте собака прокусила кожу, оставив большую рану.

- Мужу сказала вызывать скорую, но они так и не приехали. Сказали, что ничем не могут помочь, надо ехать в приёмный покой. Там нам врачи стянули рану, сказали, что шить нельзя. Не поставили никаких уколов, порекомендовали обрабатывать спиртом и пойти к травматологу.

После семья отправилась домой. И там, у второго подъезда, снова увидели собаку. Сын подтвердил, что именно она на него напала и убежал домой.

- Теперь мы ищем свидетелей, хотим узнать, есть ли у собаки хозяин, или она правда бездомная. Может, кто-то видел, как собака набросилась на ребёнка, – добавляет амурчанка.

Она планирует написать заявление в прокуратуру.

Если вам известно что-то о происшествии или вы узнали собаку, обратитесь к Анастасии по номеру 8-914-600-95-34.