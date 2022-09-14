Прокуратура Тынды начала проверку после нападения собаки на мальчика

После новостей о нападении собаки на 8-летнего мальчика прокуратура Тынды начала проверку.

Родители пострадавшего ребенка сообщили, что 12 сентября их сын со старшим братом зашел в соседний подъезд. Мальчики хотели позвать друга гулять. Большая собака, напоминающая алабая, накинулась на них пока те ждали лифт. Старший успел убежать, а вот восьмилетний амурчанин получил синяки и ссадины от укусов.

В прокуратуре хотят выяснить, есть ли у животного хозяин. Ведь агрессивная собака сидела в подъезде.

– Тындинская городская прокуратура проводит проверку, выясняется, есть ли у животного владелец, дается оценка своевременности оказания медицинской помощи мальчику, – сообщили в пресс-службе.

Также семья хочет подать в суд исковое заявление о взыскании с администрации морального вреда за нападение собаки. В прокуратуре по результатам проверки будут принимать меры реагирования.