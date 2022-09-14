В Амурской области модернизируют систему обращения с твердыми коммунальными отходами

Приобретение современных контейнеров для раздельного накопления отходов, строительство мусоросортировочных комплексов в Приамурье и приобретение современных инсинераторов для уничтожения мусора обсудили на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.

В 2023 году благодаря субсидии из федерального бюджета для Амурской области закупят более 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их распределят между «мусорными» площадками Благовещенска, Ивановки, Тамбовки и Чигирей.

- Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объемы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идет в переработку. Недавно возле Благовещенска запустили производство лавочек и урн из пластиковых отходов. В Белогорске из автомобильных покрышек производят резиновую крошку, которую уже оценили строительные организации, - объяснил Орлов.

Губернатор обратил внимание глав городов на использование погружных контейнеров. Они расположены на 2/3 под землей и, по мнению специалистов, считаются одним из удачных решений по размещению мусорных контейнеров в городах. В пример глава области привел соседние регионы - например, Сахалинскую область.

Также на совещании представители министерства природных ресурсов области рассказали, что в 2023 году региональный оператор первого кластера планирует закупить два мусоросортировочных комплекса в Сковородино, а годом позже — в Магдагачи. Вместе с ними приобретут современные инсинераторы и пресс-компакторы для уничтожения мусора, а также шредеры и погрузчики.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Экология» до 2030 года в Приамурье планируется закупка нескольких инсинераторов для отдаленных и труднодоступных территорий (Сковородинский район, Февральск, Экимчан, Тындинский округ, Зея и Зейский район). Комплексы по обработке отходов планируется установить в городах Свободный, Белогорск, Сковородино, поселках Магдагачи и Прогресс.

На плановый период до 2030 года предусмотрено также строительство мусорных полигонов в Свободном и в Прогрессе со своими мусоросортировочными комплексами.