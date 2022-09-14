Сотрудница «Почты России» из Ерофея Павловича села в поезд и исчезла с крупной суммой денег

Фото: lizaalert.org

В Амурской области 12 сентября пропала 58-летняя женщина. Она села в поезд в поселке Ерофей Павлович, должна была уехать в Благовещенск. Но потом перестала выходить на связь.

Как стало известно, амурчанка – сотрудница «Почты России». Вместе с ней пропала крупная сумма денег – в день исчезновения женщина должна была разносить местным жителям пенсию.

Информацию подтвердили в пресс-службе «Почты России».

- Мы оказываем сотрудникам правоохранительных органов максимальное содействие. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов.

Сейчас ориентировки о пропаже женщины рассылает поисково-спасательный отряд «Амур». Приметы – рост 165 см, глаза серого цвета, волосы коричневые, стрижка короткая. Была одета в куртку голубого цвета. Всех, кто владеет информацией, просят связаться с волонтерами по номеру 8-924-040-21-23 или позвонить в полицию - 102, 112.

Также к поискам присоединился ПСО «Лиза Алерт». Связаться с волонтерами этого отряда можно по номеру 8-800-700-54-52.