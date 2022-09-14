Общественные территории и дворы благоустроили в двух амурских городах по нацпроекту

В Амурской области общественные территории и дворы благоустраивают по национальному проекту «Жильё и городская среда». Участниками проекта уже стали города Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Завитинск, Зея, Свободный, Тында, Сковородино, Шимановск, ЗАТО Циолковский и посёлок городского типа Прогресс.

В Сковородине работы уже завершились. здесь можно прогуляться по обновлённой пешеходной зоне, где уложили тротуарной плиткой пешеходную дорожку, сделали два мостика, установили перголы и уличное освещение. На все работы потратили 4,5 млн рублей.

Также работы в рамках нацпроекта завершили в Белогорске. Тут на благоустройство сквера в районе ул. Кирова-Чехова потратили более 14,3 млн рублей, общая площадь обновлённой территории составила 1,5 тысячи кв. м. На ней создали зоны как для активного, так и пассивного отдыха.

В остальных городах работы пока в процессе. В Райчихинске обновят сквер им. Гагарина - на это потратят более 6 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов в рамках нацпроекта. На благоустройство заброшенного сквера в ЗАТО Циолковский также из трех бюджетов выделили 3,2 млн рублей, ремонт тут уже подходит к концу.

Завершаются работы и в Прогрессе, где благоустраивают городской парк, преображение которого началось еще в прошлом году. Сквер династий железнодорожников в Шимановске тоже скоро преобразится - закончить должны к концу сентября.

В Завитинске обновляют детский парк под названием «Винни Пух», в городе Зея в этом году приводят в порядок пешеходную зону на площади Шохина, где частично заменят тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы, уличное освещение, а также теневые навесы. А в Свободном благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в обновляют мемориал Славы.

В Тынде же уже установили верёвочный парк - комплекс стоимостью около 5 млн рублей администрация города приобрела при софинансировании федерального, регионального и местного бюджетов. Здесь же сделали первый в городе памп-трек.

КСТАТИ

В 2022 году на благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны региону выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В 2021 году на те же цели по программе «Формирование комфортной городской среды» потратили 270,6 миллионов рублей, в 2020-м - более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.