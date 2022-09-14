Губернатор Приамурья встретился с министром сельского хозяйства России

В Амурскую область 14 сентября прилетел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также посетил научно-исследовательский институт сои.

Глава области на рабочей встрече презентовал сельскохозяйственный потенциал региона, рассказал об основных видах деятельности и перспективах дальнейшего развития отрасли:

- Развитие агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений работы правительства региона. В 2022 году из областного бюджета на это направили более млрд рублей, это в три раза выше уровня 2018 года. АПК формирует 13,7% валового регионального продукта Амурской области и является важной составной частью экономики. Ведущей отраслью сельского хозяйства региона является растениеводство, на долю которого приходится более 60 % объема сельхозпроизводства.

Во время встречи Василий Орлов отметил, что сейчас на Дальнем Востоке сои производится в разы больше, чем регионы могут переработать. В связи с этим стратегически важным для Амурской области сегодня становится развитие переработки культуры. Задача – перерабатывать внутри региона 70% выращенной сои. В Амурской области уже работает единственный в стране производитель изолята соевого белка «Маслоэкстракционный завод «Амурский». В планах строительство еще одного завода с мощностью до 500 тонн/сутки.

Кроме того, губернатор обратил внимание на активное развитие молочного животноводства в регионе. В этом году ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс «Приамурье», планируется ввод еще двух - «Луч» и «Амурский партизан». В 2023 году реализуют еще четыре проекта, они дадут порядка 48 тысяч тонн молока.

Василий Орлов рассказал министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, какая помощь в регионе оказывается аграриям, занятым производством овощей и картофеля, а также животноводством. Поведал он и о том, как в регионе выстроена кадровая политика в АПК. Кроме этого, на встрече стороны обсудили вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, дополнительные меры господдержки при строительстве животноводческих комплексов и льготные инвестиционные кредиты для аграриев.

Дмитрий Патрушев отметил, что сельхозугодия Амурской области регулярно подвергаются подтоплениям. Нивелирует погодные риски развитие мелиорации. Сейчас в производстве задействовано почти 90% мелиорированных сельхозугодий – это выше среднероссийского показателя. Министр поручил работу в этом направлении продолжать и активно участвовать в госпрограммах. В текущем году в рамках новой профильной госпрограммы субъект реализует 9 проектов с поддержкой федерального бюджета на 128,5 миллиона рублей, что в 2 раза больше, чем в 2021 году.