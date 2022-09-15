«Была подавлена»: пропавшую женщину-почтальона видели в Благовещенске

Фото: ПСО "Амур"

В Приамурье продолжаются поиски 56-летней женщины-почтальона. Напомним, она взяла крупную сумму денег, села на поезд и перестала выходить на связь.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова рассказала, что накануне очевидцы заметили пропавшую женщину в Благовещенске. Она выходила из магазина с курткой и пакетом в руках, а на плече висела сумка.

- Есть информация, что она находится в Благовещенске, где именно, устанавливаем. Сейчас обработали гостиницы города.

Пока найти амурчанку не удалось. Работа ведется вместе с полицией, всю информацию волонтеры передают сотрудникам оперативного розыска. Что заставило женщину забрать большую сумму денег и уехать – неизвестно.

- Пока не понимаем, что могло случится, все было как обычно. Мы предполагаем, что она действует по указанию мошенников. То есть, ее обманули и заставили кому-то передать деньги. Она в очень подавленном состоянии вчера была, – отмечают волонтеры.

Появилась в социальных сетях и СМИ также информация о сумме похищенных денег. Сообщается, что она украла из отделения почты деньги для выплаты пенсий и маткапитала, а у односельчан взяла под расписку около 600 тысяч рублей. Общая сумма – более 1 миллиона. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Благовещенцев просят быть внимательными и сообщать информацию о местонахождении Надежды Ивановны волонтерам по номеру 8-924-040-21-23 или в полицию по телефону 102

Напомним, мы получили комментарий почты. Там подтвердили как факт работы у них пропавшей женщины, так и исчезновение денег.

- Мы оказываем сотрудникам правоохранительных органов максимальное содействие. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов, – сообщили в пресс-службе «Почты России».