Жителей Благовещенска встревожила пропажа старинных дверей БГПУ

Фото: Амурские отголоски

В последнее время Благовещенск активно реставрируют, старым зданиям возвращают былую красоту и величие. В порядок приводят, в том числе, Благовещенский государственный педагогический университет. Однако жители города заметили деталь, которая их встревожила – пропали старинные двери центрального входа, которые сохранились со времен Мужской гимназии. На месте раритета – гипсокартон.

В ситуации решили разобраться благовещенские неокраеведы. Они рассказали об этом в своем Telegram-канале @amurotgoloski.

- Сегодня утром в наш аккаунт пришло сообщение о том, что единственная историческая пара дверей, созданная еще для Мужской гимназии (ныне БГПУ), демонтирована, а проем зашит гипсокартонном. Наш подписчик попросил выяснить судьбу дверей 110-летней давности, - объясняют неокраеведы. - Мы обратились к самому главному инспектору в Амурской области, который лучше всех знает о всех реставрационных делах регионе и, тем более, о памятнике архитектуры регионального значения.

Неравнодушных благовещенцев поспешил успокоить Виталий Ребизант, руководитель Государственной инспекции по сохранению объектов культурного наследия Амурской области. Он заверил, что двери в полном порядке и обязательно вернутся на место.

- Дверь из главного фасада педуниверситета снята на реставрацию, так как, видимо, с момента постройки Мужской гимназии они никогда не ремонтировались. После реставрации они, естественно, будут возвращены на место, все исторические элементы сохранят, - рассказал Виталий Александрович.

Неокраеведы предполагают, что двери сохранились так хорошо, потому что этим входом почти не пользовались. За свою долгую историю они пережили даже пожар 1960 года, уничтоживший верхние этажи. На двери даже сохранился вензель «МГ», который и означает «Мужская гимназия».