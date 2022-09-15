В центре Благовещенска отключили три светофора

Фото: архив КП
Три светофора не работают в Благовещенске. Планируется, что их подключат только к концу дня, сообщает администрация города.
По информации мэрии, светофоры не регулируют движение сегодня, 15 сентября, на пересечениях улиц Шевченко и Октябрьской, Б. Хмельницкого и Октябрьской, Ломоносова и Шевченко. Причиной отключения стал выход из строя фидера на подстанции.
На данный момент восстановлением электроснабжения занимается бригада АКС.
Подключить светофоры планируется сегодня до 16.00, до вечернего часа пик.