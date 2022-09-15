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Общество15 сентября 2022 4:40

В центре Благовещенска отключили три светофора

Они не будут работать весь день.
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Три светофора не работают в Благовещенске. Планируется, что их подключат только к концу дня, сообщает администрация города.

По информации мэрии, светофоры не регулируют движение сегодня, 15 сентября, на пересечениях улиц Шевченко и Октябрьской, Б. Хмельницкого и Октябрьской, Ломоносова и Шевченко. Причиной отключения стал выход из строя фидера на подстанции.

На данный момент восстановлением электроснабжения занимается бригада АКС.

Подключить светофоры планируется сегодня до 16.00, до вечернего часа пик.