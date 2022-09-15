В ближайшие три года в Приамурье откроется 134 «Школьных кафе»

Министерство образования и науки области представило губернатору проект реализации программы «Школьное кафе».

Проект рассчитан до 2025 года включительно и «зайдет» почти в половину амурских школ.

- В ближайшие три года планируем открыть 134 «Школьных кафе», 27 из них заработают в следующем году. Финансирование на это будет предусмотрено как в региональном бюджете, так и в федеральном, - сказал глава области Василий Орлов. – В рамках проекта помещения отремонтируют, закупят новую мебель. Кроме того, планируем установить в кафе телевизоры, на экранах которых будут транслировать специально подготовленные ролики о здоровом питании, правилах безопасности и на другие темы. В первую очередь обновление коснется в крупных школ, где численность учеников более 500 человек.

Минимальная стоимость создания одного «Школьного кафе» – 1,5 миллиона рублей, максимальная – 2,5. Размер затрат зависит от изначального состояния столовой.

- Ряд муниципалитетов самостоятельно создали «Школьное кафе» на базе общеобразовательных организаций. В их числе – города Благовещенск, Тында, Свободный, Шимановск, Сковородинский район. Отдельным учреждениям для создания кафе в хорошо отремонтированных столовых не достает лишь современных предметов декора, – отметила заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бушова.

«Школьные кафе» в разных учебных заведениях будут отличаться друг от друга, в разработке дизайнерских и цветовых решений предполагается участие учителей, детей и родителей. При этом единый стиль будет выдержан, он будет соответствовать Стандарту оформления интерьеров общеобразовательных организаций, который разработало АНО «Центр развития территорий Амурской области».