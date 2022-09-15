Скорая помощь Благовещенска завышала цены на услуги

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Управление ФАС по Амурской области обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в действиях станции скорой медицинской помощи Благовещенска. Учреждение завысило стоимость услуг при дежурстве автомобиля с квалифицированным медицинским персоналом при проведении спортивно-массовых мероприятий.

Вчера, 13 сентября, комиссия Амурского УФАС России вынесла решение по делу, заведенному по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции».

Дело завели после поступившего обращения от региональной общественной организации «Автомобильный спорт Амурской области». В заявлении указано, что в 2021 году медицинское учреждение значительно повысило стоимость дежурства автомобиля скорой – с 3 500 до 6 050 рублей за 1 час работы.

В результате за три дня соревнований продолжительностью по пять часов спортивная организация только за дежурство автомобиля скорой, который по закону должен быть на соревнованиях, потратила порядка 100 тысяч рублей. Услуга оплачивается участниками соревнований из собственных средств, что, по мнению заявителя, ставит под угрозу целесообразность проведение таких мероприятий и развитие спорта в Амурской области в целом.

По итогам рассмотрения дела Амурское УФАС сочло увеличение стоимости необоснованным. Станцию скорой помощи Благовещенска признали нарушившим требования антимонопольного законодательства.

Медицинскому учреждению для устранения нарушений будет выдано предписание, а материалы дела передадут должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.